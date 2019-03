Londres: Meghan Markle rompt son congé de maternité pour un hommage(photo)

Meghan Markle, qui est censée être officiellement en congés de maternité depuis le 13 mars dernier, après avoir assisté à la messe du Commonwealth Day, s’est encore rendue ce mardi 19 mars 2019 à la cérémonie d’hommage aux victimes de Christchurch à l’ambassade de la Nouvelle Zélande. Un fait qui va certainement déplaire à la reine Elizabeth II.

Meghan Markle, dont la grossesse est déjà à huit mois, donc presqu’à terme et qui doit se soumettre désormais à un repos total jusqu’à l’accouchement , a tenu à accompagner le prince Harry pour un hommage poignant aux victimes de l’attaque du 15 mars 2019 à Christchurch en Nouvelle-Zélande. En effet, le duc et la duchesse de Sussex sont allés ce mardi 20 mars 2019 à l’ambassade de la Nouvelle-Zélande à Londres pour déposer une gerbe de fleurs et signer un livre de condoléance. Un rendez-vous honoré tout en sobriété par Meghan Markle et Harry – très tendres l’un envers l’autre – avant de vivre, dans quelques jours, le plus beau moment de leur vie.

Par ailleurs, malgré les congés de maternité de l’ex actrice de Suits, elle a pris part récemment à quelques rendez-vous privés tels que le baptême de Lena, la fille de dix mois de Zara Philips et Marc Tindall. Après cette sortie, elle se repose tranquillement chez elle afin de s’atteler à l’inspection des travaux de Frogmore Cottage, domaine sur lequel elle compte aménager avec son mari pour la naissance du premier fruit de leurs union.