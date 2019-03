Liverpool : Mohamed Salah prêt a sacrifié la League des Champions pour un autre titre ?

Les reds de Liverpool ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la League des Champions en venant à bout du Bayern Munich ( 3-1 ) qui jouait pourtant à domicile. Une performance qui ne laisse personne indifférente, à part l’attaquant Egyptien , qui préfère un autre titre à la League des Champions.

La star égyptienne Mohamed Salah a été interrogée sur sa préférence entre remporter le trophée de la League des champions ou offrir aux supporters des Reds de Liverpool le titre de champion d’Angleterre qui fuit le club depuis 29 ans. Pour ce dernier, son choix est vite fait et sans réflexion, car il s’est plutôt dit prêt à tout pour remporter la « Premier League ».

C’est dire donc que par cette déclaration, l’attaquant égyptien Mohamed Salah a bien compris le souhait des supporters de Liverpool, qui est celui de remporter la Premier League. « Le plus important, c’est redevenir champion d’Angleterre. Cela fait 29 ans que le club attend ce titre. Autant dire une éternité. Pour être honnête, la compétition la plus prestigieuse à mes yeux, c’est la ligue des champions. Mais le rêve du club et des supporters, c’est d’être champion d’Angleterre. À partir de là, je serais content de sacrifier mon rêve pour le leur. Et si on peut gagner les deux, tant mieux. C’est ce qu’on va essayer de faire », a-t-il expliqué.

Mais il ne finit pas sans ajouter : « En plus, il faut rattraper Manchester United, cet éternel rival des Reds avec ses 20 titres en championnat contre 18 pour Liverpool. Même s’il est vrai qu’aucun footballeur ne cracherait sur la League des champions. Mais s’il faut faire un choix pour cette saison, il est préférable de remporter la Premier League ».

Une déclaration qui intervient à un moment très décisif du championnat. Puisqu’il reste huit matches à disputer pour Liverpool qui est à deux points de retard sur Manchester City. C’est dire que tout est encore possible avant la fin du championnat.