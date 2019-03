Lily-Rose Depp, collée à un mannequin fait sensation sur la toile (photo)

Lily-Rose Depp , qui est très active sur les réseaux sociaux, partage volontairement son actualité, ses coups de cœurs, ses blue moments, bref tout son vécu. En sus, elle partage aussi ses clichés les plus sexy. Le dernier en vogue est celui du lundi 18 mars 2019 sur lequel elle s’affiche collée serrée avec un mannequin.

L’actrice Lily-Rose Depp , qui est la fiancée de Timothée Chalamet a posté l’une de ces photos les plus sexy sur le célèbre réseau social américain Instagram. En effet, elle s’est dévoilé en bikini avec l’une de ses meilleures amies, le mannequin Alana Champion dans les bras. Sur cette photo prise à la tombée de la nuit , au bord de l’eau , l’on pouvait voir les deux jeunes dames , fringuées de maillots de bain avec un regard à la fois nonchalant et aguicheur.« My number one. My mother sister brother and son ( »Ma numéro un. Ma mère soeur frère et fils, » en anglais), » a légendé Lily-Rose Depp .

Cette jolie déclaration d’amitié a fait jaillir beaucoup de commentaires provenant des fans de la jeune actrice. On pouvait lire dans les commentaires « Magnifique », « Vous êtes toutes les deux fabuleuses », « Tellement mignonnes », « Très belles toutes les deux », « Whaou on dirait ta jumelle ».

Par ailleurs, il faut noter que quand Lily-Rose n’est pas avec ses amies, c’est qu’elle est en train d’enchaîner ses projets. Car après avoir manqué le César du meilleur espoir féminin, la jeune actrice a repris le chemin des studios. Après avoir terminé le tournage du film Netflix The King sur lequel elle a rencontré Timothée Chalamet, elle tourne actuellement Dreamland aux côtés d’Evangeline Lily, Armie Hammer et Gary Oldman.