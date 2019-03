Ligue des Champions: les Lyonnais ont subi la loi de Lionel Messi, le Barça accède aux quarts

Sèchement battu par le Barça mené par son quituple Ballon d’or, l’OL s’incline au Camp Nou (5-1). Il n’y aura pas de club français en quarts de finale de la compétition.

Le FC Barcelone prend la mesure de l’Olympique Lyonnais et obtient sa qualification pour les quarts de finale. Nettement dominants, les locaux ont vite fait valoir leur domination avec un penalty inscrit par Lionel Messi (17e) et un but de Philippe Coutinho (31e).

Au retour des vestiaires, Lyon a été plus entreprenant et Lucas Tousart a réduit le score (58e). Toutefois, le FC Barcelone a mieux terminé le match et a inscrit de nouvelles réalisations grâce à Lionel Messi (78e), Gerard Piqué (81e) et Ousmane Dembélé (86e). Le FC Barcelone poursuit sa route en Ligue des Champions.

Si Lionel Messi inscrit de nombreux buts et délivre beaucoup de passes décisives, il connaît quand même des premières fois. L’Argentin a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors du même match pour la première fois de sa carrière.