Ligue des champions: les 8 qualifiés pour les quarts de finale !

Les Anglais sont les (très) bons élèves de cette édition de la C1, avec quatre clubs représentés (une première depuis 2008/09) : Manchester United, Manchester City, Tottenham et donc Liverpool. Quatre autres nations se partagent les tickets restants : l’Espagne, avec le FC Barcelone, l’Italie, avec la Juventus, les Pays-Bas avec l’Ajax et le Portugal, avec le FC Porto.

Your 2018/19 #UCL quarter-finalists 🙌

🇳🇱 @AFCAjax

🇪🇸 @FCBarcelona

🇮🇹 @juventusfc

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @LFC

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ManCity

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ManUtd

🇵🇹 @FCPorto

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @SpursOfficial

Who are you backing to lift the 🏆? pic.twitter.com/dLLjJCEGq8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019