Ligue des champions: le PSG crucifié par Manchester United ne verra pas les quarts

Au terme d’une prestation catastrophique, le Paris Saint-Germain sort par la toute petite porte, retourné par Manchester United, parvenu à inverser la tendance au Parc des Princes, après s’être incliné 2-0 à Old Trafford.

Auteur de 3 erreurs fatales (Kehrer, Buffon, Kimpembe), le PSG s’est sabordé, malgré une nette domination dans la possession. Une véritable punition pour les Parisiens, finalement jamais complètement guéris du traumatisme subi au Camp Nou il y a deux saisons. Lukaku avait inscrit un doublé, avant que’une main de Kimpembe à la dernière minute ne coûte un penalty, transformé par Rashford.

AND THAT'S THAT!#MUFC book our place in the #UCL quarter-finals in the most dramatic fashion thanks to @MarcusRashford's injury-time penalty! pic.twitter.com/yXzWISgoJZ

— Manchester United (@ManUtd) March 6, 2019