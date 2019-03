Ligue des Champions : le message de Cristiano Ronaldo aux supporters de la Juventus

Cristiano Ronaldo plus que confiant avant le match retour de la huitième de finale de la League des Champions, lance un message aux supporteurs de la vieille dame. Occasion qui lui a permis de faire le point sur l’état d’esprit de la Juventus avant le match décisif face à l’ Atlético Madrid.

« L’équipe est confiante pour jouer un bon match, et moi aussi. Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale, à la fois sur le terrain et dans les tribunes » a déclaré Cristiano Ronaldo au micro de Juventus TV. Ce qui veut dire que tout le club croit encore à une possible qualification pour les quarts de finale. En effet, connaissant bien la formation de l’Atlético pour l’avoir l’affrontée à maintes reprises, alors sociétaire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo sait ce que vaut cette équipe menée par Diego Simeone. C’est pourquoi il estime que la qualification va se jouer sur des petits détails.

« Tout le monde sait qu’il s’agit d’une équipe solide, ils défendent très bien, ils ne prennent pas beaucoup de risques et ils jouent la contre-attaque, mais nous sommes prêts et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Les détails vont faire la différence et nous voulons gagner et nous qualifier pour les quarts de finale. Le football est comme ça, nous ne nous attendions pas à perdre le match aller 2-0, mais tout peut arriver, et nous voulons donner une grande réponse dans notre stade, devant nos supporters. »

L’appel de Cristiano Ronaldo aux supporters de la Juve

« Aux supporters, je leur réponds : pensez de façon positive, croyez-y. C’est possible, mais nous avons besoin de votre aide, car nous allons faire notre travail sur le terrain et nous avons besoin de votre soutien. Soyez prêts pour un come-back ! » a lâché le quintuple ballon d’or. C’est dire donc que remonté à bloc, Cristiano Ronaldo y croit toujours. Et le récent exploit de Manchester United au Parc des Princes face au PSG renforce l’adage que « tout peut arriver en football ».