Liga: l’espoir de remontada, une bouffée d’oxygène pour le Real Madrid face à Valladolid

Les Madrilènes sont encore en vie. Après une terrible semaine qui les a vus perdre leur titre de champions d’Europe, ils ont su rebondir en Liga et renouer avec la victoire face à Valladolid lors de la 27e journée (1-4).

Encore sonné, le Real Madrid a subi l’ouverture du score adverse par Anuar (29e) mais a aussi bien réagi grâce à ses Français Raphaël Varane (34e) et Karim Benzema (51e et 59e). Son Ballon d’Or Luka Modric a aggravé le score (85e) et les hommes de Santiago Solari restent troisièmes du classement à cinq longueurs de leurs voisins de l’Atlético. Même s’ils restaient sur trois défaites en championnat et présentent la plus mauvaise attaque de Liga, les joueurs de Valladolid, poussés par leurs bruyants supporters, sont entrés fort dans le match.

Décidés à profiter des difficultés madrilènes, ils ont poussé et obtenu un penalty pour un accrochage d’Odriozola sur Oscar Plano mais le malheureux Alcaraz l’a totalement loupé en envoyant le ballon dans les tribunes (12e). Les Merengue ont encore eu très chaud quand Sergi Guardiola a poussé le ballon au fond des filets de Courtois mais son but a finalement été invalidé après utilisation du VAR (15e). Rebelote trois minutes plus tard avec un nouveau hors-jeu et un but refusé à l’avant-centre des Blanquivioletas (18e).

Grâce à ce succès, le Real revient à 5 points de l’Atlético, toujours dauphin du Barça, et relève légèrement la tête.

Homme du match : Karim Benzema

Assez décevant en première période, l’attaquant français s’est rattrapé au retour des vestiaires. Tout d’abord en inscrivant un penalty (51e) puis en plaçant une tête au fond des filets adverses (59e). En fin de match, il a même offert une passe décisive à Luka Modric (85e) pour sublimer un peu plus sa prestation.