Libye: vers la fin d’un chaos sans précédent dans le pays

Fayez Sarraj, chef du gouvernement de l’accord national libyen (GNA) soutenu par l’ONU, et le général Khalifa Haftar, chef de l’armée nationale libyenne (LNA), ont convenu de la nécessité d’unifier les institutions de l’État, a rapporté Hassan Houni, conseiller pour les médias de Sarraj, annonçant que de vastes élections présidentielles et législatives étaient prévues d’ici la fin de l’année.

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a déclaré le 28 février que Sarraj et Haftar ont convenu de la nécessité de tenir des élections générales dans le pays. « Les parties sont parvenues à un accord … sur la nécessité d’unir les institutions de l’Etat et sur la tenue d’élections présidentielle et législatives d’ici la fin de cette année, ainsi que sur le soutien aux efforts de l’envoyé de l’ONU en la matière », a déclaré Houni. Le conseiller aux médias a ajouté que la réunion entre les parties visait à « mettre fin aux effusions de sang et à prévenir l’escalade du conflit militaire dans le pays ». L’envoyé des Nations Unies en Libye a déclaré que l’incapacité de tenir une conférence de paix alimenterait le conflit militaire dans le pays.

La Libye est dans la tourmente depuis 2011, quand une guerre civile a éclaté dans le pays et que le dirigeant de longue date, Mouammar Kadhafi a été renversé et assassiné par la France et ses alliés de l’OTAN. Les régions de l’est du pays sont gouvernées par le parlement élu, soutenu par l’armée nationale libyenne, tandis que le gouvernement de l’Accord national opère dans l’ouest du pays, y compris dans la capitale libyenne, Tripoli. Les Nations Unies ont tenté d’organiser des élections présidentielles et législatives nationales en Libye en décembre dernier. Toutefois, le vote a été reporté au printemps 2019.