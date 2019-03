Libye : une conférence nationale en avril prochain, vers une sortie du chaos post-Kadhafi ?

L’ONU parrainera une conférence sur la Libye le mois prochain. Elle pourrait préciser les détails des élections attendues depuis longtemps dans ce pays divisé et troublé.

« Si l’occasion présentée par la Conférence nationale n’est pas saisie, nous n’aurons alors que deux options: une impasse prolongée ou un conflit », a déclaré mercredi l’envoyé spécial Ghassan Salame au Conseil de sécurité par vidéoconférence de Tripoli. Il a déclaré que la conférence prévue du 14 au 16 avril à Ghadames serait l’occasion de « se retirer du bord de ce précipice ». Les dirigeants des deux administrations rivales ont accepté de préparer le terrain pour les élections générales. Ils ont également discuté d’un éventuel accord de partage du pouvoir. Mais une récente flambée de violences et la menace d’un conflit militaire généralisé ont mis un frein à toute bonne volonté qui aurait pu se développer.

Salame a déclaré au Conseil de sécurité que la situation et les infrastructures humanitaires en Libye se détérioraient à un « taux alarmant ». Il ajoute que la production d’eau dans ce pays en grande partie désertique est « particulièrement fragile ». L’envoyé spécial de l’ONU a déclaré que 823 000 personnes, dont un certain nombre de migrants et d’enfants, avaient besoin d’une aide humanitaire. La Libye est en pleine tourmente sociale et politique depuis le renversement et l’assassinat du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Une administration à Tripoli soutenue par l’Occident et un gouvernement pro-militaire rival à l’est, luttent pour le pouvoir et le contrôle de la richesse pétrolière du pays. C’est aussi le cas pour un certain nombre de milices armées.