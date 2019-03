Les Etats-Unis promettent un million de dollars pour retrouver Hamza, le fils de Ben Laden

Les Etats-Unis ont promis le jeudi 28 février une récompense pouvant atteindre 1 million de dollars à toute personne pouvant fournir des informations permettant de retrouver Hamza Ben Laden, présenté comme un “dirigeant clé” d’Al-Qaida.

Considéré comme le fils préféré – voire le successeur désigné – d’Oussama Ben Laden, le fondateur du réseau à l’origine des attentats du 11 septembre 2001, Hamza était déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme.

Selon le département d’Etat américain, qui promet cette somme en échange d’informations “permettant de l’identifier ou le localiser dans n’importe quel pays”, il s’agit d’un “dirigeant émergent” d’Al-Qaida.

“Depuis au moins août 2015, il a publié des messages audio et vidéo sur internet appelant à lancer des attaques contre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux, et il a menacé des attaques contre les Etats-Unis pour se venger de la mort de son père, tué en mai 2011 par des soldats américains”, écrit la diplomatie américaine dans un communiqué.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ

— Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 28, 2019