Les Enfoirés: ce célèbre chanteur annonce sa démission de la troupe

Un célèbre chanteur a annoncé sa démission de la troupe « Les Enfoirés », dans un entretien avec Télé-Loisirs.

La troupe des Enfoirés fête cette année 2019, ses 30 ans d’existence. En accueillant de nouveaux artistes, elle risque de perdre l’un de ses piliers historiques. C’est l’annonce faite par Patrick Fiori, présent dans la troupe depuis 1999. «J’arrêterai un jour moi aussi. Certainement. On attend que la nouvelle génération se mette en place et après on s’en va. C’est normal. » a t-il confié à Télé loisirs. «Il y a sur ce spectacle, des gens qui ont envie d’être utile. Il y a l’envie, le plaisir, on sait pourquoi on est là. On se régale» dit-il, rassurant qu’il continuera à aider les Enfoirés. Fier de la troupe, Patrick Fiori a exprimé sa joie pour l’insertion de la jeune génération: « les Enfoirés ont su se moderniser, il y a un vrai relais. C’est pour cela que la nouvelle génération est là et est fière d’y participer. Ils apportent quelque chose de totalement nouveau, de frais. On en a besoin. On assiste encore à une édition des Enfoirés multi-générationnelle. »

Comme chaque année, en 2019, le concert des enfoirés a réuni des célébrités – chanteurs, acteurs, humoristes mais aussi sportifs – de diverses générations, notamment Jenifer, Liane Foly, Claire Keim, Patrick Fiori, Mimie Mathy, Lorie, Michaël Youn et Patrick Bruel. Pour la célébration de leur 30 ans, la troupe des Enfoirés a également accueilli de nouvelles têtes comme Malik Bentalha, Slimane ou le champion du monde Kylian Mbappé.

Outre Patrick Fiori qui a confié dans la même interview songer à quitter les Enfoirés, un pilier historique du groupe, Jean-Jacques Goldman songe à son départ avec l’arrivée de « petits nouveaux », selon le magazine Gala.