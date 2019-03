Les Enfoirés 2019: le « mensonge » de Patrick Fiori à propos de Jean-Jacques Goldman

Vendredi 8 mars 2019, la tournée des Enfoirés a célébré ses 30 ans sur TF1. AU cour de l’émission, Patrick Fiori a glissé un petit mensonge sur Jean-Jacques Goldman.

Les Enfoirés ont fêté leurs 30 ans, vendredi 8 mars, sur TF1. Dans les coulisses des concerts qui se sont déroulés à Bordeaux, le chanteur -et plaisantin- Patrick Fiori, faisait à propos de celui qui, en dépit de son départ, reste le boss, Jean-Jacques Goldman, une déclaration que l’on n’attendait pas. En effet, même absent, Jean-Jacques reste au cœur des discussions, des interrogations. A la question d’en savoir plus sur s’il a convaincu Jean-Jacques Goldman de revenir , il lâche sur TF1: » Qui ? Ah non ! Je ne le connais pas ! ».

A lire aussi : Humiliée face à Melania Trump, cette erreur que Brigitte Macron ne commettra plus

« Non, je n’ai pas essayé, parce que quelqu’un qui a donné presque 40 ans de sa carrière perso et plus de 30 ans pour les Restos du cœur, s’il décide de s’éloigner, je pense qu’on peut le laisser tranquille » précise Patrick Fiori par la suite. Selon MC Solaar, lui aussi un fidèle de la tournée, en réalité, le chanteur corse est un des plus proches de Jean-Jacques Goldman. Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés citée dans le magazine Gala, indique que la transmission voulue par Jean-Jacques Goldman est faite. A en croire ses explications, le chanteur souhaite même pas visionner le show avant sa diffusion, il préfère le découvrir comme tout le monde, à la télé.