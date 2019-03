« Les choses vont changer, c’est sûr », les premiers mots de Zidane à son retour à Madrid

Zinédine Zidane est de retour sur le banc du Real Madrid seulement neuf mois après avoir démissionné du poste. La légende du club a affiché son envie de retourner au plus près des terrains et a clamé son amour intact pour le club et le président Florentino Pérez.

Zidane est bel et bien de retour au Real Madrid. Le coach français, qui a remporté neuf titres en deux saisons et demie à la Maison Blanche, a affiché son envie d’entraîner à nouveau et son désir de retrouver les terrains au plus vite.

Pour commencer, ZZ a choisi la carte de la sobriété : « Je sais que c’est un jour très spécial mais je suis très content de rentrer à la maison, a-t-il glissé. Je n’ai pas grand-chose à dire mais je suis heureux de revenir et me remettre au travail et remettre le club là où il doit toujours se trouver ».

S’il n’a pas cédé aux déclarations tapageuses, Zizou a cependant fait passer des messages. Le premier d’entre eux : il est bien de retour pour mener un nouveau projet, « une nouvelle étape », à écouter Perez. Zidane le sauveur laisse donc la place à Zidane le bâtisseur qui a annoncé la couleur : « Si j’aurais plus de pouvoir ? On verra. Mais les choses vont changer, c’est sûr. Il y a des choses à changer dans ce club ».

Voilà le monde du football prévenu : l’épisode 2 de Zidane au Real risque d’être mouvementé.