Le touchant hommage de Céline Dion à son papa

View this post on Instagram

Papa, je suis la fille la plus chanceuse du monde d’avoir eu un père comme toi. Tu seras toujours mon fan #1. Je t’aime ! – Céline xx… . Papa, I’m the luckiest girl in the world to have had a dad like you. You will always be my #1 fan. I love you! – Céline xx… . . 📸 : Richard Gauthier