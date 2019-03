Le SSPH -OCPSP réunit plus de 2000 enfants pour la cause des personnes handicapées

Fidèle à sa mission de vulgariser la loi portant protection et promotion des personnes handicapées, le Service des sœurs pour la promotion humaine a frappé un gros coup à Bohicon ce samedi 9 mars 2019 sur l’esplanade intérieure de l’Université HECM. Plus de 2000 enfants ont été mobilisés pour suivre un match de Handibasketball. Un événement qui a connu la présence de Gérôme Boko, directeur de Caristas Abomey, un OP du SSPH-OCPSP.

Partie du sport pour la vulgarisation, la promotion et le respect de la personne Handicapée, c’est le principal but du SSPH dirigé par la Soeur Léonie Dochamou.

« Par le sport, ces personnes peuvent bien obtenir du respect de leur environnement immédiat. », c’est ce que nous a confié la soeur Dochamou. Cette dernière grâce à son principal partenaire (Fondation Liliane) va lancer le Rafu à l’instar de plusieurs pays du monde pour inviter les autorités locales à être plus attentives aux conditions de vie des personnes handicapées.

Ainsi ce mercredi 13 mars à Bohicon la situation des personnes handicapées focalisera l’attention des décideurs publics. . D’après la soeur Dochamou, » la touche, c’est d’interpeller chaque acteur à jouer sa participation. »

Quelle partition pour les enfants et autres, à l’école ? C’est pour cela que le SSPH a ciblé le sport pour sensibiliser les jeunes écoliers sur le respect à accorder à ces personnes qui font partie de la société. Pour la Sœur Dochamou, les enfants doivent comprendre qu’il faut avoir du respect pour toutes les personnes handicapées du monde.

Par ailleurs, le maire de Bohicon empêché s’est fait représenter par Robert Hangnilo son directeur de Cabinet et son secrétaire général. Les représentants de l’autorité communale ont promis de rendre fidèlement compte au maire de la ville carrefour. Ce dernier a été désigné depuis la fin de l’année 2018, comme ambassadeur des personnes Handicapées auprès des 77 maires pour faire respecter les décisions issues de la Loi portant protection et promotion des personnes Handicapées.

Le match Handibasket, un moment inoubliable

De l’émotion de la joie, il y en a eu dans le rang de: joueurs et spectateurs. Venus nombreux suivre le match de HandiBasketball, le comportement, la technicité et le fair-play des joueurs en fauteuils roulant ont ébloui : enseignants, écoliers et autres. Ladite rencontre a opposé deux équipes de Handibasketball ( Lions Handisport A et B). Au final, l’équipe B conduite par Vital a pris le dessus grâce à un dernier panier assassin du Capitaine animateur (21-20). Alors que l’écurie conduite par le longiligne meneur de jeu Immorou menait par trois points d’écart, la non-maîtrise de la gestion de fin de match a eu raison d’eux.

Vitale Ogouladé, capitaine Lions Handisport B, très heureux pour cette victoire au forceps a fait du public un appui en vue du succès. « Certains de nos titulaires n’étaient pas présents. Comme on ne peut pas faire défection aux Sœurs OCPSP on a quand même répondu présent. On a été motivé par les enfants, car à chaque fois qu’il y a un geste ou une action d’éclat, ils applaudissent. Merci aux organisateurs. », a-t-il confié à la presse.

Son homologue de l’équipe vaincue, très fair-play, a fait savoir qu’au-delà de leur Handicap, ils doivent se promouvoir, puisqu’ils font du sport comme toutes personnes. « Ça n’a rien n’a envié aux matchs de NBA, mais, vu la mobilisation, on peut dire que si on se prend au sérieux et on met de l’organisation au Bénin on fera mieux. C’est une belle initiative des sœurs que nous saluons et voudrions que l’État en fasse autant. », a-t-il lancé.

Enfin, la Soeur Dochamou, après avoir passé son message aux jeunes écoliers s’est aussi entretenue avec les enseignants.