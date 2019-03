Le prince Harry offre une sortie romantique discrète à Meghan Markle

Le prince Harry a offert samedi 02 mars 2019 à la duchesse Meghan Markle une sortie romantique discrète.

En attendant la naissance de leur premier enfant, le couple Meghan Markle et prince Harry s’offre des moments romantiques. Samedi dernier, les futurs parents se sont rendus discrètement dans un théâtre de Londres pour assister à la comédie musicale, intitulée Tina et centrée sur la carrière de l’iconique Tina Turner. Cette soirée en couple au Aldwych Theatre en plein cœur de Londres fait suite à leur voyage officiel de trois jours au Maroc. A l’occasion, le couple royal a pu réécouter les plus grands tubes de la chanteuse américaine comme Proud Mary, What’s Love Got to Do With It ou encore The Best. “On a été ravis et honorés de les avoir reçus hier soir” a rapporté le lendemain, le compte Instagram de la comédie musicale Tina.

A lire aussi : Meghan Markle et le prince Harry: la prédiction de la princesse Diana sur leur future famille

Seulement, il est impossible de savoir si l’ancienne actrice de la série Suits, Meghan Markle, actuellement enceinte a dégainé un nouveau look de grossesse pour mettre en valeur son baby bump à l’approche de son accouchement dans quelques semaines. Pour cause, le prince Harry et Meghan Markle ont tout simplement réussi à rester incognito tout au long de la soirée en s’éloignant des projecteurs.