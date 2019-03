Le prince Harry et Meghan Markle en quête d’une nounou avec « un CV en béton »

Le prince Harry et la duchesse Meghan Markle sont à la recherche d’une nounou pour s’occuper de leur futur bébé qui verra le jour au printemps prochain. Mais, pour espérer postuler, mieux vaut avoir un CV en béton.

Le compte à rebours a commencé au Kensington palace. Encore quelques semaines et Meghan Markle et le prince Harry accueilleront leur tout premier enfant. il y a quelques semaines, il avait été question que Meghan Markle et le prince Harry s’occupent seuls de leur enfant. Mais le jeune couple royal a fini par se laisser convaincre par les témoignages d’autres parents qui leur conseillaient d’accepter un peu d’aide. Pour ce faire, le couple est actuellement à la recherche d’une nounou à la hauteur de leurs espérances.

A lire aussi: Meghan Markle: son apparition surprise excite une foule en délire

Selon The Sun, le souhait le plus cher à Meghan est que la future nounou devra parler plusieurs langues afin d’offrir à l’enfant toutes les opportunités de communiquer, travailler et se faire entendre à l’international. Mais surtout, le prince Harry et Meghan Markle cherchent non pas une « nanny », mais un « manny ». « Un homme nounou, en somme », selon le terme inventé par les anglo-saxons pour le définir. Un critère du prince Harry qui bouleverse un peu plus les codes de la royauté, mais qui s’inscrit parfaitement dans les convictions d’égalité que partagent le prince Harry et Meghan Markle.

Depuis l’annonce de la grossesse en octobre 2018 en prélude à la première tournée royale de meghan et harry, le futur royal baby est devenu une véritable célébrité au Royaume-Uni et dans le reste du monde alors même qu’on ignore tout de lui, ou d’elle.