Le président Ali Bongo vient encore de quitter le territoire gabonais

Ali Bongo Ondimba, rentré au pays dimanche 24 Février dernier n’est plus sur le territoire national. Quarante-huit heures après être rentré au Gabon, le président gabonais est reparti au Maroc, où il est en convalescence depuis trois mois après un AVC.

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, rentré au Gabon dans la nuit de dimanche à lundi, est reparti 48 heures plus tard pour le Maroc où il est en convalescence depuis trois mois après un accident vasculaire cérébral (AVC), a indiqué à l’AFP une source proche de la présidence.

Le président est reparti de Libreville “dans la soirée du mardi après le conseil” des ministres, a déclaré vendredi cette source à l’AFP.

Lundi et mardi, Ali Bongo avait successivement reçu en audience plusieurs personnalités gabonaises, puis présidé son premier conseil des ministres depuis octobre.

Lors de celui-ci, des centaines de personnes ont été nommées, et plusieurs de ses proches collaborateurs ont été remerciés – notamment, le chef de sa sécurité privée depuis plus de trente ans, le Coréen Park Sang-chul. Maître de taekwondo, huitième dan et garde du corps personnel du président, Sang Chul Park est un expert des arts martiaux sud-coréen au service d’Ali Bongo depuis environ une trentaine d’années. L’homme de 67 ans, a été recruté en 1984 et est resté l’ange gardien de Bongo fils, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères à la Défense nationale avant d’atteindre la magistrature suprême en 2009. C’est donc la fin d’une véritable histoire d’amour entre les deux hommes.

Les gabonais n’ont plus vu leur président depuis octobre dernier. Et pour cause, Ali Bongo a été victime d’un accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite, le 24 octobre 2018. Après plus d’un mois de traitement sur place, le dirigeant a quitté Riyad le 28 novembre 2018 pour se rendre au Maroc où, suite à un traitement à l’hôpital militaire de Rabat, il va poursuivre sa rééducation dans une résidence privée.

Pendant tout le temps de son absence et jusqu’à présent, la cellule de communication de la présidence gabonaise continue de maintenir l’omerta autour de l’état de santé d’Ali Bongo, 59 ans et au pouvoir depuis 2009. Les seules informations crédibles sont celles relayées par la presse internationale.