Le footballeur béninois Cédric Hountondji s’offre un contrat à Bulgari

Dans une publication postée sur sa page officielle facebook ce 14 mars, le footballeur international béninois Cédric Hountondji a annoncé qu’il s’est engagé de nouveau, après ses blessures qui l’ont fait partir de New York City Fc. Il est désormais la nouvelle recrue de Levski Sofia.

Libre depuis son départ de New York City FC, Cédric Hountondji s’offre une nouvelle aventure : « Je me suis fait très discret ces derniers mois pour travailler durement en silence après ma blessure qui m’a longtemps écarté des terrains. Mais aujourd’hui, je suis de retour. En pleine forme et surmotivé », a-t-il posté sur sa page.

L’international béninois n’a pas caché sa joie de vouloir découvrir un nouveau champions : « Après ma résiliation avec le New York City FC, je me suis engagé avec le Levski Sofia jusqu’à la fin de saison avec l’objectif de se qualifier en Ligue des Champions. C’est un réel plaisir pour moi de relever ce nouveau challenge et de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture, avec de réels objectifs européens. On reste en contact mon team. », a-t-il posté sur sa page facebook.

En effet, avec cette signature, il pourra être présent à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), si le Bénin sortait vainqueur face au Togo le 24 mars prochain dans le cadre de la 6e journées des éliminatoires de cette compétition continentale selon l’information de Bénin time.