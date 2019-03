Le Barça envisage de se séparer de Coutinho

N’entrant plus dans les plans de l’entraîneur Ernesto Valverde, le brésilien Philippe Coutinho pourrait quitter le navire barcelonais à la fin de la saison.

La direction du FC Barcelone envisage de vendre son milieu de terrain à l’issu de cette saison. Son arrivée en catalogne en janvier 2017 en provenance de Liverpool avait été accueilli en grande pompe par les barcelonais. Philippe Coutinho était venu soutenir le duo d’attaque composé de Messi et Suarez après le départ de Neymar au PSG pour un montant astronomique de 225 millions d’euros.

Mais deux ans plus tard, force est de constater que l’auriverde n’arrive pas à convaincre les dirigeants catalans. L’ancien Red n’a jamais su s’imposer du coté du Camp Nou. Son entraîneur Ernesto Valverde ne compte vraisemblablement plus sur lui, en témoigne ses titularisations en dent de scie depuis le début de la saison 2018-2019. En février dernier, il a manqué quatre matches de son équipe. Et, depuis le début du mois de mars, sa situation s’est encore détériorée puisque son entraîneur ne fait appel à lui qu’une fois sur deux. Quand Dembelé était absent, Valverde avait même choisi de changer son système tactique préférentiel (de 4-3-3 à 4-4-2) plutôt que de faire appel à ses services.

Et avec l’éclosion de son jeune compatriote Arthur que bon nombre d’observateurs considèrent comme le digne héritier de Xavi Hernandez, l’avenir de Coutinho en catalogne s’assombrit irrémédiablement. Même si aucune décision officielle n’a encore été prise, les bruits de couloir n’en manquent pas. Selon les informations de Goal Espagne, il est même possible que Bartomeu et ses disciples se résolvent à le laisser filer contre un montant de 80 millions d’euros, soit un peu plus que la moitié de ce qu’ils ont déboursé pour le faire venir (135 millions d’euros).

Lors du dernier Mercato, les dirigeants catalans avait voulu se séparer du brésilien, mais ce dernier avait rejeté cette possibilité. Mais avec ses prestations de plus en plus contestées, les responsables Blaugrana ne seraient pas contre l’idée de se séparer de l’ancien joueur de l’Espagnol, si une offre venait à être déposée sur la table. Ceci pourrait relancer la piste Paris Saint Germain (PSG) qui avait déjà approché le joueur par le passé.