L’avion transportant Abdelaziz Bouteflika a décollé de Genève pour Alger

L’avion censé transporter le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décollé de Genève, a rapporté ce dimanche, l’Agence France Presse.

Selon la même source l’appareil, un Gulfstream 4SP jet blanc aux couleurs de la République algérienne démocratique et populaire, qui était arrivé à l’aéroport de Genève dimanche matin, en a redécollé vers 16H00 locales (15H00 GMT), peu après l’arrivée d’un important convoi en provenance de l’hôpital où le président algérien avait été traité, ont constaté des journalistes de l’AFP. Dans la matinée, plusieurs médias locaux avaient rapporté que l’avion qui avait transporté Bouteflika à Genève le mois dernier a quitté l’Algérie et se dirigeait vers le nord pour se rendre à nouveau dans cette ville. Selon le 20 Minutes, l’avion, un Gulfstream 4SP blanc portant sur les côtés l’inscription en anglais et en arabe « République algérienne démocratique et populaire » et sur l’empennage les couleurs algériennes, a atterri à l’aéroport international de Genève Cointrin peu avant 10h (9h GMT).

Une demande de placement sous curatelle

Une requête a été déposée devant le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève pour demander le placement du Président algérien, qui se trouve actuellement dans un hôpital en Suisse, sous curatelle.

En plein contexte de manifestations en Algérie contre un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, la requête d’une avocate suisse, Saskia Ditisheim, pourrait faire grand bruit. Invoquant l’état de santé du président de 82 ans, la présidente suisse de l’ONG Avocats sans frontières demande la nomination d’un ou plusieurs curateurs, rapporte L’Obs.

L’objectif de la demande est également d’ « autoriser les curateurs à délier les médecins des Hôpitaux universitaires de Genève » du « secret médical »à l’égard du président algérien. Ainsi que de les « autoriser » à obtenir une « attestation médicale se prononçant sur ses aptitudes à gouverner un pays ».