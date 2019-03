L’animatrice Karine Ferri en maillot de bain pour des vacances paradisiaques (photo)

L’animatrice pour le tirage du loto sur TF1 Karine Ferri s’est affichée en maillot de bain pour le plaisir de ses fans lors de ses vacances.

Sublime et ravissante, Karine Ferri profite de ses vacances depuis deux jours. Elle l’a fait savoir sur son compte Instagram lundi 11 mars 2019 via la publication d’un cliché fait avec ses enfants Maël, âgé de 3 ans, et Claudia, 7 mois. Avec ses progénitures, elle profite du soleil et de l’air de la mer. Selon le magazine gala, que ce soit en maillot de bain ou dans un mini-short et les cheveux au vent, la jeune femme fait sensation. La preuve, ce lundi, elle a pris la pose à côté d’une planche de surf géante, dos à une eau turquoise.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son chapeau et ses lunettes de soleil vissée sur le nez, accompagnés de son sourire lumineux et communicatif ne l’ont pas fait passer inaperçu. D’après la même source, son maillot de bain une pièce, signé Orza prouve que celle qui est mère de deux enfants a retrouvé une ligne parfaite.

Toutefois, ses vacances ne seront pas éternelles car dès le 16 mars prochain, elle sera en effet aux commandes des Docs du week-end, sur TF1 et en compagnie de Tatiana Silva. Elle enchaînera également dans quelques mois, avec les lives de The Voice où elle assure la seconde partie aux côtés de Nikos Aliagas.