L’Afrique du Sud sous le choc après une vidéo montrant une star se faire battre

Dans la nuit de dimanche à lundi, Bongekile Simelane, de son nom de scène Babes Wodumo, a publié sur son compte Instagram une vidéo où un homme torse nu et en caleçon la tabasse. La vidéo, qui a depuis été supprimée du compte, est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant une avalanche de réactions outrées de la part des fans de la chanteuse mais aussi des autorités sud-africaines.

Le ministre de la Culture, Nathi Mthethwa, s’est dit « absolument horrifié ». « Le gouvernement sud-africain ne tolérera jamais les violences basées sur le genre. (…) Nous appelons tous les Sud-Africains à isoler les coupables, lutter et mettre un terme aux violences basées sur le genre avec le même zèle que nous avons combattu le racisme », a-t-il ajouté, affirmant que l’auteur des coups était le compagnon de la chanteuse, le musicien Mampintsha.

1. We're absolutley horrified by the actions of Musician Mapmpintsha @MampintshaNuz caught on video where he brutally abuses Internationally celebrated Artist @BABESWODUMO . We do not only condemn this senseless act but call on @BABESWODUMO to immediately press charges against him pic.twitter.com/K7W1cyO0aO

Sur Twitter, le gouvernement sud-africain a estimé qu’il n’y avait « pas d’excuse pour les violences. Les gens ne peuvent aider que s’ils savent. Parlez. (…) #ArrêtezlesViolencesfaitesauxFemmes ». Le chef de la police sud-africaine Khehla Sitole s’est également dit « choqué ». La police étudie la vidéo en question afin d’ »établir et vérifier l’identité » de l’homme et de la femme qui y apparaissent.

Dans un tweet publié lundi après-midi, Babes Wodumo, chanteuse de gqom (mélange de percussions traditionnelles africaines et de house music), a expliqué ne pas être en mesure « de répondre » dans l’immédiat aux interviews car elle est « encore très choquée ».

Greetings

We would like to thank everyone for the messages support about the early morning video. unfortunately Babes can't be able to have any interviews for now as she is still emotional about the situation. She will issue the statement on her social media platform later today

— Bongekile simelane (@BABESWODUMO) March 4, 2019