Laeticia Hallyday: échec de son plan contre le sosie vocal de Johnny

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny travaille actuellement sur des chansons que devait chanter le rockeur. Un projet auquel s’oppose catégoriquement Læticia Hallyday et Sébastien Farran.

Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday et gagnant de La France à un incroyable talent 2018 compte enregistrer un disque cette année sur lequel il chantera des titres écrits par Michel Mallory et initialement destinés au rockeur qui n’a pas eu le temps de les mettre en boîte, informait il y a quelques semaines Le Figaro. « Johnny avait commandé un dernier album à Michel Mallory mais la vie ne leur a pas laissé le temps de l’enregistrer », affirmait Jean-Baptiste Guégan vendredi 15 mars à Télé Star. A l’en croire, Johnny voulait aller à Nashville comme à la belle époque… « Dans cet album, il y a quelques chansons que Johnny a validées auprès de Michel et d’autres chansons que Michel a écrites pour moi » a t-il indiqué.

A lire aussi : Mort de Johnny Hallyday: le prêtre Alain de La Morandais balance Laeticia

Alors que le clan de Laeticia s’oppose aux six concerts programmés dans des Zéniths, au cours des douze prochains mois, l’artiste se veut serein et s’explique: « Les textes appartiennent à Michel Mallory. En tant que compositeur, Michel les propose à l’interprète de son choix (…) Je suis un artiste comme un autre. J’ai cette chance d’avoir une voix naturelle et une tessiture semblable à celle de Johnny. Je ne suis pas un imitateur. » Qu’en est il de la « procédure en cours »?