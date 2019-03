Lady Gaga, topless en vacances et ne passe pas inaperçue (Photo)

Lady Gaga a décidé de prendre quelques jours de vacances au Mexique. Là-bas, elle a profité de la plage, topless, se croyant ni vue ni connue !

Histoire d’oublier sa toute récente rupture avec celui qu’elle devait pourtant épouser, Lady Gaga s’est octroyée quelques jours de vacances au Mexique.

La chanteuse est partie avec des copines à elle et en a profité pour prendre du recul, loin des médias. Seulement voilà, les paparazzis, eux, l’ont suivie et n’en ont pas manqué une miette lorsqu’elle a ôté le haut, sur la plage, le 19 février dernier. Une photo qui s’est retrouvée dans les pages du magazine Public, en kiosque ce 1er mars.

Lady Gaga au cœur des rumeurs

Quelques jours après ce voyage, la star offrait une incroyable prestation aux côtés de Bradley Cooper, lors des Oscars 2019. En effet, le 24 février, le duo avait subjugué le public en interprétant de façon très sensuelle le titre Shallow. Mais très vite, leur étonnante complicité avait suscité de nouvelles rumeurs d’idylle et même la colère d’une star de la chanson.

Certains fans sont effectivement persuadés que Lady Gaga et l’acteur de 44 ans ont entamé une liaison, au détriment de la sublime Irina Shayk. Mais l’interprète de Born This Way s’est déjà expliquée à la télévision américaine : tout cela n’était, selon elle, que purement professionnel. Et pour cause : Bradley Cooper n’est qu’un « véritable ami ».