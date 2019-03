Lacrim, Maître Gims, Dadju, Booba… ils se lancent tous dans le « GnaGnaGna Challenge » de La Fouine

Depuis que La Fouine a lancé son #GnagnagnaChallenge sur les réseaux sociaux, les rappeurs et les internautes se sont mis à l’imiter. Pendant que son ennemi Booba s’est moqué de lui, d’autres comme Lacrim, Gims, Dadju et Rohff ont préféré le parodier avec humour.

Quel est le principe du #GnagnagnaChallenge ? Utiliser cette phrase (en remplissant les points de suspension) : « On m’a dit t’es où ? … Je leur ai dis nan ! Je suis … Gnagnagna ». Pour vous donner une meilleure idée, voilà la vidéo de La Fouine, qui a lancé ce nouveau défi devenu viral sur les réseaux sociaux en se filmant devant une multitude de sneakers et en précisant face caméra : « On m’a dit t’es où ? Dans un magasin de baskets ? Je leur dis nan, je suis dans mon dressing ! Gnagnagna ».

Et les rappeurs, y compris son ennemi Booba, n’ont pas tardé à donner leur version du #GnagnagnaChallenge. Le duc de Boulogne qui devrait bientôt combattre contre Kaaris s’est ainsi moqué de La Fouine en reprenant ses mimiques et en lançant : « On m’a dit t’es où ? Dans un magasin de baskets ? Je leur dis nan, je suis dans mon placard ! Gnagnagna ».

La vidéo de Booba qui refait la fouine 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/gjUZxkotK6 — za. (@_Loukoum) March 3, 2019

D’autres l’ont parodié, comme Lacrim. Celui qui a sorti un nouvel album éponyme début 2019, avec de nombreux featurings tels que 6ix9ine, Snoop Dogg ou encore Rick Ross, a lui aussi dévoilé sa collection de sneakers avant de déclarer : « On m’a dit t’es où ? Dans un magasin de baskets ? Je leur dis nan, je suis dans ma cave ! Gnagnagna ». Quant à Rohff, il a remplacé les chaussures pas des gants de boxe.

BAHAHAHAHA ROHFF EST UN GÉNIE pic.twitter.com/3zrHmzlKIT — Ilyes (@IlyesLaMerguez) March 7, 2019

Les frères Maître Gims et Dadju ont aussi voulu revisiter le #GnagnagnaChallenge en ne se filmant pas dans leurs dressings mais chez eux : « On m’a dit t’es où ? Au village ? Mais nan, c’est ma famille ! Gnagnagna ». Un défi qui fait rire des milliers d’internautes, eux aussi se lançant dans le challenge en y ajoutant leur patte.

Dadju et Maître Gims aussi se mettent au "Gna, Gna, Gna" 😂 ! pic.twitter.com/EOqbxTiDf1 — twiter noir (@Mrdaly19) March 10, 2019

La Fouine continue

Dans ses stories Instagram et Snapchat, La Fouine n’a pas fini d’utiliser son « Gnagnagna ». En déplacement en Thaïlande, il a posté des nouvelles versions de son challenge, qui semble faire toujours autant sourire ses nombreux abonnés.

La fouine continue avec le gnagnagna pic.twitter.com/0STUpIva18 — twiter noir (@Mrdaly19) March 11, 2019

« Ils m’ont dit t’es où ? Dans ta chambre ? Je leur ai dit nan, je suis dans la suite de mon bateau ! » a par exemple assuré tout fier l’artiste de Trappes. L’inventeur de ce défi a même révélé en légende d’un post Instagram que ce « Gnagnagna Challenge » pourrait l’inspirer pour un freestyle. Entouré de potes sur la photo, l’interprète de « Ma meilleure » a ainsi indiqué : « On m’a dit t’es où ? Sur un bateau ? Je leur ai dis nan ! Je vais aller enregistrer un petit freestyle sur le #GNAGNACHALLENGE ».