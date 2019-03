La reine Elisabeth II traite très différemment Meghan Markle et Kate Middleton

LA reine Elisabeth II considère les Duchesses Meghan Markle et Kate de façon très différente. C’est les confidences de l’expert en langage corporel et auteur du Judi James à Mirror Online

La reine considère d’une manière très différente Kate, étant de plus en plus traitée comme une reine en attente. James a expliqué à Mirror Online, ce que le langage corporel de la reine dit à propos de sa relation avec ses deux belles-filles. Pour lui, le langage corporel de la reine en public est relativement énigmatique. Lors de leur rencontre mardi 19 mars avec la reine, Kate a révélé un nouveau regard sur la façon dont le monarque considère chacune des duchesses, alors que la nouvelle génération de la famille royale continue de croître.

D’après l’expert, bien que Kate marche derrière la reine, les deux femmes utilisent un langage corporel qui les présente comme ayant un statut égal. Il rappelle que Kate et la reine étaient assises dans la même pose formelle et elles restaient dans la même pose formelle, les mains jointes devant, et pour les deux femmes, cela paraissait parfaitement naturel en dépit des différences d’âge et de taille. Or, avec Meghan, la reine montre clairement de l’affection, mais elle ressemble plus à une mamie indulgent avec sa petite-fille.« La reine considère Meghan Markle comme sa « petite-fille qui rit » mais considère Kate Middleton comme son égale, a déclaré un expert en langage corporel.

Le prince Harry et Meghan sont les membres les moins formels de la famille royale, ce qui certainement témoigne leur langage corporel avec les spectacles de la reine.