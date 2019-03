La présentatrice de télé réalité Loana Petrucciani dévoile une photo d’elle entièrement nue (photo)

La présentatrice télé-réalité Loana affole la toile. Cette dernière qui semble apaiser revient de loin. La jeune femme vient de diffuser l’une de ses photos qui suscite des tollés sur les réseaux sociaux.

.

En effet, l’ancienne gagnante de la première émission de télé-réalité française, loft story, sur la chaîne M6 n’a pas connu une vie de rose ces dernières années. Outre sa prise de poids, sa dépression et surtout son tentative de suicide Loana a subi toutes sortes de difficultés. Mais aujourd’hui par contre, cette dernière va mieux. Elle a pris sa revanche sur la vie. Notamment de retour à la télévision dans les émissions de télé-réalité, Loana a aussi perdu assez de poids. Une renaissance très attendues par ses fans, inquiets de la voir sombrer pendant plusieurs années.

Mais Loana a trouvé la bonne méthode pour montrer à ces fans qu’elle a pris la vie du bon côté. Comme à son habitude, toujours active sur les réseaux sociaux Loana a partagé sur son compte instagram une photo souvenir qui remonte à sa victoire au célèbre jeu d’M6. Une photo prise au Sénégal sur laquelle la starlette pose entièrement nue dans un décor de rêve. Loana a accompagné ce cliché d’une petite légende qui veut tout dire : « Shooting de rêve au Sénégal au pied d’un baobab fait par le photographe Philippe Warrin, @phwarrin qui a su me sublimer durant des années « petit hommage perso ».. et aussi surtout pour vous faire partager cette photo que j’aime beaucoup « nature et sauvage » !! J’espère qu’elle vous plaira à vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée et des bisous. »

Loana Petrucciani, plus connue sous son seul prénom Loana, née le 30 août 1977 à Cannes, est la gagnante, en 2001, de la première émission de télé-réalité française loft story, sur la chaîne M6. Sa renommée lui permet de s’essayer aux métiers de styliste chanteuse présentatrice télé. En ce qui concerne sa jeunesse et ses débuts dans Loft Story, la jeune a été Go-Go danseuse dans les boîtes de nuits et cabarets niçois, elle se fait connaître en 2001, en remportant l’émission de télé réalité française loft story, l’adaptation française de l’émission Big Brother. L’émission est suivie par plusieurs millions de téléspectateurs chaque semaine. Loana est remarquée pour son physique et pour avoir eu, dans la piscine à la disposition des participants, une relation sexuelle feinte ou réelle avec le candidat Jean-Édouard, les ébats aquatiques étant filmés par les caméras de la production. Loana sort gagnante de l’émission avec le candidat Christophe (le concept était de faire gagner un couple) et obtient une maison d’une valeur de 460 000 € à Saint-Tropez.