La police russe interdit les mini-jupes à ses policières (photos)

Le ministère de l’intérieur russe a décidé d’interdire les mini-jupes et les talons aux femmes officiers durant leurs heures de travail.

Plus de mini-jupes aux heures de travail. C’est la décision prise par le ministère de l’intérieur russe suite à une polémique de plus en plus grandissante au sein de sa police. Même si cette décision peut paraître étonnante, le ministre de l’intérieur est catégorique. En effet, les femmes officiers deviennent de plus en plus friandes de tenues légères et de talons, comme l’explique le journal The Moscow Times.

Ce qui n’était au départ qu’un simple raccourci de leur pantalon est devenu très rapidement des jupes coupées au dessus des jambes au grand dam de M. Sergei Gersimov, le ministre de l’intérieur russe qui a décidé d’interdire cette tenue, jugeant que cela discréditait beaucoup trop la fonction policière.

Sergei Gersimov a aussi expliqué que la première image qu’une personne donne de soi est sa tenue vestimentaire. Il estime que la mini-jupe dégrade et nuit à l’image de la police. Le ministre invite les gradés à vérifier systématiquement la tenue de chaque agent avant qu’il ne descende sur le terrain.

Les hommes sont également concernés par ces nouvelles règles de tenue vestimentaire au travail. Ainsi les policiers qui avaient raccourci les manches de leurs chemises devront obligatoirement porter leurs chemises avec des manches longues.