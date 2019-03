La police débarque d’urgence chez R. Kelly après une alerte de suicide

La police a fait d’urgence une descente dans l’appartement de la Trump Tower de Chicago, suite à un appel alarmiste. D’après celui qui a prévenu les secours, l’interprète de I Believe I Can Fly aurait passé un « pacte de suicide » avec les jeunes femmes qui partagent sa vie au cas où les choses tournaient mal pour lui. Mais sur place, la police a constaté que tout allait bien pour le mis en examen. « La police, sur place, a fait une vérification pour s’assurer que tout allait bien et cet incident n’a rien de sérieux », a déclaré la police de Chicago dans un communiqué transmis à People et relayé par 20 minutes. « C’est choquant que qui que ce soit puisse apporter la moindre crédibilité à tout ça », a réagi l’avocat de R. Kelly visiblement très furieux.

Dans le documentaire Surviving R. Kelly, une des accusatrices de R. Kelly, Lizzette Martinez avait déjà évoqué ce « pacte de suicide » que le chanteur aurait fait avec celles qui entrent dans sa vie.

Police were called to #RKelly's Chicago condo after an anonymous call claimed the singer's girlfriend and some other women were about to enact a "suicide pact" https://t.co/ad2XMXJxXw

— ET Canada (@ETCanada) March 13, 2019