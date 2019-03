« La nouvelle vie de Dj Arafat ne m’interresse plus, dixit Emma Lohouès, ex-compagne de DJ Arafat

Emma Lohouès ex-compagne de DJ Arafat n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Elle est régulièrement invitée à s’exprimer sur le quotidien de ‘‘Beerus Sama’’ qui demeure l’artiste ivoirien le plus populaire sur les réseaux sociaux. Ainsi, lorsqu’elle s’est vue poser la question de savoir ce qu’elle pensait de la nouvelle vie d’Arafat, qui s’est assagi depuis un certain temps, ‘‘Emma Lolo’’ a sorti ses griffes.

« Ça ne m’intéresse pas de savoir ce qu’il fait, encore moins ce qu’il est. Ma vie est suffisamment bien remplie pour que je me préoccupe de celle des autres (…) Moi, je suis centrée sur ma personne; et c’est pour cela que j’évolue pendant que les autres régressent », a réagi Emma Lohouès auprès de Linfodrome, lors de son passage au Burkina, dans le cadre du Fespaco 2019.

En ce qui la concerne, il faut dire que chaque pays a ses go de l’heure. Celles qui retiennent tous les regards sur elles. Au Mali, c’est sans doute Diaba Sora alis Kim Kardashian et ses sœurs. En Côte d’Ivoire, nous pouvons dire sans risque de se tromper que c’est bel et bien Emma Lohoues. Eh oui la go est sur tous les terrains. Ainsi, elle est devenue devenue incontournable de la toile ivoirienne voire africaine.

De son vrai nom Yedmeli Lohoues Jesus Emmanuella, Emma Lohoues est une actrice, mannequin et communicatrice âgée de 32 ans. Dès son jeune âge, elle a été passionnée par le cinéma. C’est ainsi qu’elle va faire très vite quelques apparitions dans la série ivoirienne « Classe A» âgée de cinq ans à cette époque. Par la suite, elle est retenue lors d’une audition pour jouer le rôle d’Estelle dans le film ‘’Lemec idéal’’. À la suite de ce film qui a conquis plus d’un continent, Emma Lohoues obtient le « Prix de la Meilleure Comédienne au Festival International du Film de Khouribga 2011 au Maroc, ainsi que le prix de la meilleure actrice au 20e China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival 2011 à Hefei, en chine. Wow !

Sa carrière d’actrice ne s’est pas arrêtée là, vu qu’elle a encore participé à plusieurs courts métrages et au film à succès Braquage à l’africaine. Diplômée en communication, la jeune femme n’hésite pas à présenter des émissions quand besoin sied. La preuve, elle est la présentatrice de la saison 2 et 3 de l’émission Koiffure kitoko.

Emma Lohoues est maman d’un petit garçon et cela ne l’empêche pas d’être très présente sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’elle est aussi une reine de clashs. Si ce n’est pas avec Dj Arafat son ex petit ami, c’est avec Aïcha d’Abdou Razackou encore Coco Emilia. En tout cas la go profite de sa jeunesse. Elle est belle et plein de talent.