La ligue des champions ou ligue des « remontadas » ?

Remontada. Historique et fabuleux. Avec deux têtes stratosphériques suivies d’un coup de pied parfait, la machine à scorer de la Juventus de Turin recrutée l’été dernier, a renvoyé l’Atletico de Madrid à la maison. Seul, Cristiano Ronaldo a résolu l’équation de Diego Simeone.

Ligue des champions ou ligue des remontadas ? Tenez: Triple tenant du titre, le Real Madrid a quitté la Ligue des Champions en huitièmes de finale après une terrible humiliation à domicile contre l’Ajax Amsterdam (1-4). Ce fût le lancement officiel d’une série de remontadas. Au terme d’une prestation catastrophique, le Paris Saint-Germain est sorti par la toute petite porte, retourné par Manchester United (3-1), parvenu à renverser la tendance au Parc-des -Princes grâce à deux buts de Lukaku et un but sur penalty dans le temps additionnel de Rashford, après s’être incliné 2-0 à Old Trafford.

Une soirée Cristiano Ronaldo

Il a fallu attendre ce mardi 12 mars 2019, pour voir un Cristiano muet à l’aller, offrir une soirée de classe aux supporters de la Vieille Dame. Sur une pelouse où régnait une émotion forte, Cristiano Ronaldo a crucifié l’Atletico Madrid de Diego Simeone. En effet, si cette soirée devait porter un nom, elle s’appellerait forcément Cristiano Ronaldo. Le Portugais a offert la qualification aux Juventini. Tout d’abord sur une tête à l’arrivée d’un centre de Bernardeschi. Le quintuple Ballon d’Or s’offrait le luxe de passer au-dessus de Juanfran pour donner de l’espoir à la Juve (1-0, 27e). L’Atlético semblait perdu et ne proposait pas grand-chose, sur tous les duels. Au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo marqua un second but.

Contre-pied parfait…

En effet, c’est la goal-line technology qui, cette fois, accordait un but au Portugais (2-0, 48e). Enfin, en toute fin de jeu, Correa, rentré en jeu, poussait légèrement Bernardeschi qui s’effondrait dans la surface. La VAR confirmait la décision du penalty et Cristiano Ronaldo prenait à contre-pied Oblak (3-0, 86e) Ce fut l’estocade ! Avec ce 3-0 la Juventus est qualifiée pour les quarts de finale de la C1 !

Le Barca averti…

Le Barça a toute les cartes en main pour se qualifier en quarts de finale, jouant à domicile, mais le dernier représentant français après l’élimination du PSG, pourrait créer une énième surprise en ces huitièmes de final retour de Ligue des champions. Le match aller (0-0) laisse ouverte l’éliminatoire.