La first lady Melania Trump en escarpins vertigineux Louboutin à l’église (photo)

La première dame américaine Melania Trump s’est affichée dimanche 17 mars 2019 en escarpins vertigineux Louboutin à l’église.

Dimanche dernier, La first lady Melania Trump accompagnée de son époux, Donald Trump n’est pas passée inaperçue à l’église St John’s de Washington pour la Saint-Patrick. Comme souvent, le look de la first lady, qui a renoué avec ses escarpins Louboutin, n’est pas passé inaperçu. En effet, lors de la célébration de la Saint-Patrick , le couple s’est rendu à l’église épiscopale St John’s, située à Washington, pour assister à une messe.

Alors que Kate Middleton a choisi une robe-manteau vert Alexander McQueen lors d’une apparition à Londres, Melania Trump a préféré un look plus… voyant. Elle a porté un manteau à double boutonnage, agrémenté d’une bordure en dentelle. le look a été associé à une paire d’escarpins Christian Louboutin, nude et en peau de serpent. Selon Gala, Melania Trump a choisi un modèle iconique, le « So Kate », connu pour avoir une hauteur de talon de… 120 millimètres.

Pour rappel, la first lady portait déjà cette paire d’escarpins il y a un an, en mars 2018, avec son costume rose poudré Emilio Pucci, lors de la cérémonie des International Women of Courage Awards.