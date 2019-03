Kmal Radji: du Bénin à Haïti, sa crinière de lion fait le tour du monde

En partance du Bénin, la tête D’afro du slameur béninois Kmal Radji est passée par l’Europe et a traversé le continent américain . Il a découvert l’évolution de la ségrégation en France.

Dans une publication sur sa page Facebook, Kmal Radji a exprimé toute sa gratitude pour la modernisation de la France, qui doit être selon lui, spéciale dans sa façon d’organiser les choses. « En ce moment ma tête D’afro, passe de l’Europe sur le continent américain, puis je découvre l’évolution de la ségrégation, je dirai sa modernisation. La France doit être un pays quand même spécial dans sa façon d’organiser les choses ! » a t-il écrit en légende d’une photo où il expose ses cheveux afro.Pour Kmal, une nation colonisatrice ne peut changer l’essence de sa fondation. Elle reste ce qu’elle est et c’est au colonisé d’hier de le savoir.« Un aéroport spécial pour les pays du Sud. Ces pays qu’on appelle pauvres et qui l’acceptent ! Et c’est de cet aéroport que je prends départ pour l’un des pays qui résistent le plus face à l’impérialisme ». dit-il, faisant référence à l’aéroport d’orly en France. « Cela faisait si longtemps que je rêvais d’aller sur ces terres, où la violence capitalistique du système a dû déporter, les miens, afin de vendre SUCRE, CAFÉ » rappelle t-il.

De la France, Kmal Radji s’est rendu en Haïti pour l’acte 2 saison 3 des rencontres d’ici et d’ailleurs où en réponse à ceux qui lui disent: « coiffe-toi, cela permet de mieux réfléchir ». « Au passage ma crinière de lion salut ! Commençons à être nous mêmes » peut-on lire dans sa réplique instructive. Dans son post, l’artiste entend encourager ses frères et Soeur d’Haïti à faire le pèlerinage inverse après 500 ans, pour voir OUIDAH, DANHOMEY et voir comment et dans quelles conditions ils ont quitté le Bénin « et surtout, toucher cette terre à laquelle ils ont été arrachés, chaque jeune africain doit faire aussi le chemin de l’aller pour comprendre que ce n’est pas de l’histoire ancienne ». Pour lui, le pays de DÉSSALINES, homme encore inconnu de la jeunesse africaine doit s’offrir le chemin pour aller comprendre comment depuis le 1er janvier 1804 , ces noirs, déportés par la violence, ont obtenu l’indépendance en disant plus jamais cela, au cœur de l’Amérique, voisins de cuba, à 1h de MIAMI. « HAÏTI CHÉWI je viens à toi à ta jeunesse et à notre droit à la vie » avant d’embarquer pour le pays.