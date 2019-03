Le bilan actuel de la sécheresse fait état de dix morts et plus d’un million de personnes confrontées à la pénurie alimentaire dans le nord-ouest de Turkana au Kenya. Pour les autorités du pays, la situation de la famine dans cette partie du pays est très préoccupante et appelle à des actions urgentes. Elles ajoutent que la mort des personnes citées n’est pas totalement liée à la famine.

Selon les kényans, la situation de famine que vivent les populations au nord-ouest de Turkana est due à la négligence des autorités. James Oduor, l’un des autorités de gestion de la sécheresse a déclaré à la BBC qu’il n’y a rien d’inhabituel à ce qu’un million de personnes souffrent de la faim. «En raison de la pauvreté, dans des circonstances presque normales, environ un million de personnes ont toujours besoin d’une aide alimentaire parce qu’elles sont pauvres », a déclaré M. Oduor à l’émission Newsday de la BBC.

Les maladies du bétail, l’invasion acridienne et l’insécurité dans la région ont également été mises en cause. « Par exemple, en mars 2017, au plus fort de la sécheresse, lorsque le président a déclaré que la sécheresse était une catastrophe nationale, nous avions près de 3,4 millions de personnes dans le besoin », a-t-il dit.

Les Kenyans ont commencé à critiquer ouvertement leur gouvernement sur les réseaux sociaux à la suite des photos que Roncliffe Odit, un journaliste de la BBC a publié lundi « Bien qu’il soit le deuxième plus grand des 47 comtés du Kenya, le Turkana est aussi le plus pauvre ».

Située à l’extrême nord-ouest du pays, Turkana est l’une des régions les plus sèches et les moins développées du Kenya et certaines voix affirment que les politiciens ne visitent la région que lorsqu’ils sont en campagne pour des postes électifs.