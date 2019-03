Kenya: Rencontre tripartite entre Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta

Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi se sont finalement rencontrés au Kenya. Les présidents français et congolais ont partagé ce mercredi soir un dîner avec leur homologue kényan, à Nairobi. Une rencontre tripartite qui n’était pas prévue. Les trois hommes d’état ont voulu aller de l’avant.

En visite officielle en Afrique de l’Est notamment au Djibouti et en Ethiopie, le président Emmanuel Macron est actuellement au Kenya où il participe aujourd’hui au « One planet summit » en compagnie du nouveau président congolais Félix Tshisekedi. A Paris, les élections contestées en RDC restent dans les mémoires, « mais il faut avancer », dit-on à l’Elysée. Emmanuel Macron et Uhuru Kenyatta, visiblement sur la même longueur d’onde, ont demandé à leur homologue congolais de prendre son indépendance vis-à-vis de l’ancien président Joseph Kabila, au moment où on attend toujours la nomination d’un premier gouvernement. « Il faut un cabinet d’ouverture, qui donne de la place à l’opposition et aux camps de Martin Fayulu et à celui de Moïse Katumbi notamment », indique une source diplomatique.

Pour cette première rencontre entre les deux hommes d’Etat, les attentes sont énormes de part et d’autres car l’objectif serait de relancer les relations longtemps perturbées entre les deux pays. Pour la France, le mandat de la force onusienne en RDC doit être renouvelé ce mois-ci. « Il faut un dialogue avec l’ONU pour savoir quel rôle elle jouera dans l’avenir. C’est une préoccupation majeure », martèle l’Elysée. Il a aussi évoqué la situation dans l’Est, à Beni, ou encore l’épidémie Ebola. Visiblement, Félix Tshisekedi a écouté ses partenaires, mais n’a pas fait de promesses.