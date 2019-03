Kate Middleton et le prince William s’interdisent « ce geste bien précis » face aux photographes

Très discrets depuis quelques semaines, la duchesse de Cambridge Kate Middleton et le prince William se sont refusés de commun accord un geste face aux photographes.

Kate Middleton et le prince William s’efforcent de contrôler leur image et les photographies d’eux qui sont publiées dans la presse. Pour y parvenir, le couple s’est interdit catégoriquement un geste bien précis lorsqu’il se retrouve devant les objectifs des cameras.

Contrairement à Meghan Markle et prince Harry qui ne contrôlent pas la presse, Kate Middleton et le prince William ne regardent jamais droit dans l’objectif. « Le prince William ne courtise pas les médias. Son but est uniquement de rencontrer les gens. D’ailleurs, il passe toujours tout droit et rapidement devant les photographes, il ne s’arrête pas, ne veut pas poser. Vous constaterez donc que, en dehors des portraits officiels, il est très compliqué d’obtenir une photo de William et Kate qui regardent droit dans l’objectif, car ce n’est pas du tout quelque chose qu’ils font naturellement », explique l’auteure Juliet Rieden à Honey.Nine.

Conformément au protocole royal, la parole de la reine et de sa descendance est relativement rare, même si les plus jeunes s’autorisent parfois quelques blagues devant leurs sujets. Mais le prince William fait bien plus attention à son image que son cadet, futur statut oblige. C’est pourquoi, très proches des foules, le prince William et Kate Middleton posent pour les photos, avec le sourire, mais c’est une toute autre histoire, lorsqu’il s’agit de photographes professionnels.