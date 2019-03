Kate et le prince William: ce cliché inédit du couple que vous ne verrez jamais

L’un des couples les plus photographiés du monde, Kate et William sont très méfiants face aux médias. Mais il existe une image du couple que personne ne verra d’après Juliet Rieden.

Il ne se passe pas une journée sans qu’affluent des photos de Kate M. et du prince William. Et pourtant, il existe un de leur cliché qui restera toujours secret. L’auteure Juliet Rieden, à qui l’on doit The Royals in Australia, s’est en effet confiée au média anglais honey.nine sur cette photo inédite : « Le prince William ne courtise pas les médias. Son but est uniquement de rencontrer les gens. D’ailleurs, il passe toujours tout droit et rapidement devant les photographes, il ne s’arrête pas, ne veut pas poser. Vous constaterez donc que, en dehors des portraits officiels, il est très compliqué d’obtenir une photo de William et Kate qui regardent droit dans l’objectif, car ce n’est pas du tout quelque chose qu’ils font naturellement. » L’image remonte à leur enfance selon l’auteure citée par Gala: « Ils nourrissent une méfiance et un ressentiment envers les médias depuis le harcèlement de leur mère, la princesse Diana».

Lors de leurs déplacements officiels durant lesquels le couple royal est naturellement shooté sous tous les angles, des milliers de photos sont réalisées à chaque voyage, commémoration, visite, si bien que William et Kate font partie des personnes les plus photographiés au monde. Mais toujours est-il qu’il existe une photo d’eux que vous ne verrez jamais, car elle n’a jamais pu être réalisée pendant que le couple était en train de fixer l’objectif.