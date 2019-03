Karine Ferri dévoile un total look noir chic et ultra tendance (photo)

L’animatrice française a dévoilé un look noir dans une tenue chic et ultra tendance, ce lundi 18 mars 2019 pour le lancement de la nouvelle édition du Sidaction.

Le lancement de l’édition 2019 du Sidaction s’est tenu dans la soirée de ce lundi 18 mars. Cet événement a connu la présence de nombreuses personnalités françaises. Parmi ces dernières qui venaient depuis des années soutenir cette noble cause, figuraient la sublime Karine Ferri, son compagnon de l’émission « The Voice », Nikos Aliagas, Alessandra Sublet, du casting de « Plus belle la vie », Elodie Gossuin, Jean-Paul Gaultier, Isabelle Ithurburu, Daphné Burki et bien plus encore. Et pour marquer son apparition, l’animatrice et mannequin a porté son choix sur un total noir, composé d’un chemisier sur un pantalon noir dans lequel elle était sobre , élégante, classe, chic .

Par ailleurs, cette dernière qui a été connu sur une émission de dating sur la chaîne M6 a fait bien du chemin. Elle fait partie aujourd’hui des figures emblématiques des télévisions françaises. Karine Ferri est aussi une personne vraiment engagée qui mène régulièrement ces combats jusqu’au bout. Il faut noter qu’elle est également l’incarnation du chic et de la simplicité et non la reine des fashion faux pas.