Journée internationale OIF: la communauté atteindrait 747 millions d’ici 2070

La langue de l’hexagone se porte bien à l’international avec ses 300 millions de francophones dans le monde. Présente sur les cinq continents, le français est aujourd’hui la cinquième langue la plus parlée dans le monde, après le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Selon les prévisions optimistes, le nombre de locuteurs du français pourrait varier entre 477 millions et 747 millions à l’horizon 2070.

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie ce 20 mars, l’Observatoire de la langue française de l’OIF vient de publier son rapport quadriennal sur la langue française dans le monde. Basé sur des recherches approfondies et des enquêtes sur le terrain, ponctué de cartes, statistiques et infographies, ce volume de près de 400 pages est un document sur l’état de la langue française et ses évolutions récentes.

En effet, l’étude constate un boom linguistique qui s’explique essentiellement par la croissance démographique que connait le continent où se trouve désormais, le cœur battant de la francophonie, devenue selon le rapport, l’une des matrices d’une possible civilisation universelle.

La langue de molière en plein essor

L’importance grandissante du français est justement la principale leçon du dernier rapport de l’OIF. « Le cœur de la Francophonie est en train de se déplacer vers l’Afrique subsaharienne et l’océan Indien, » confirme Alexander Wolff. Selon lui, la vitalité démographique africaine et des progrès de la scolarisation sur le continent sous-tendent cette avancée. En Europe, les enquêtes conduites dans neuf pays (Arménie, Bulgarie, Cambodge, Kenya, Liban, Madagascar, Nigeria et Roumanie) attestent du prestige grandissant du français sur le marché du travail où cette langue revient régulièrement dans les combinaisons demandées par les employeurs.