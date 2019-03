Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia tacle violemment son ex Sylvie Vartan

La veuve de chanteur Johnny Hallyday s’en est prise violemment à son ex- femme Sylvie Vartan qui compte reprendre ses chansons sur scène lors d’un spectacle hommage.

En attendant les deux nouvelles audiences qui doivent se tenir prochainement pour décider de statuer sur l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia prépare l’offensive. Ainsi, elle a décidé de faire reconnaître son droit moral sur le patrimoine artistique de Johnny Hallyday. «Johnny Hallyday est une marque commerciale », expliquent les proches de Laeticia Hallyday dans les pages de Gala. En réponse à Sylvie qui organise un spectacle hommage à Johnny Hallyday, elle prévient qu’il n’est plus question d’être “cool avec ceux qui veulent l’utiliser sans son autorisation ».

Pour l’heure, les avocats de Laeticia n’ont pas l’intention de s’attaquer à Sylvie Vartan, première épouse de Johnny Hallyday et mère de leur fils-aîné David, qui reprend pourtant les chansons du rocker dans ses concerts. « Il n’y aura aucune action de notre part contre Sylvie Vartan . Ni Sébastien Farran, ni Laeticia Hallyday ne se sont manifestés. Pourtant, Sylvie Vartan utilise dans son spectacle des images de ­Johnny Hallyday, elle interprète ses chansons et ne s’en est jamais cachée », explique Roland Perez, l’avocat de Sylvie Vartan. « Ce concert n’est autre que le récital de l’album « Avec toi » qu’elle a sorti le 30 novembre dernier et qui retrace leur passé artistique commun. Elle revisite des titres de « leur » période, 1961–1981, ou des chansons qui ont un lien avec leur fils David. Et elle ne leur cause pas de dommage artistique : à aucun moment, il n’est question de « rapper » sur Que je t’aime, titre que Johnny avait commandé pour elle « , balaie-t-il encore. Un argumentaire qui a suscité la frustration de certains proches de Laeticia Hallyday, qui se demandent comment Sylvie Vartan qui « avait du mal à remplir les salles avant le décès de Johnny », va reprendre les chansons de Johnny sur scène.