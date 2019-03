Johnny Hallyday: sa mort rapporte des millions d’euros à Laeticia et ses héritiers

Après sa mort, malgré la guerre d’héritage, le chanteur français Johnny Hallyday a déjà rapporté une importante somme d’argent à Laeticia et ses héritiers.

Depuis sa mort, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday a déjà rapporté sept millions d’euros à ses héritiers, a indiqué le Parisien qui a calculé les ventes de disques, rapportées aux pourcentages perçus sur les ventes. Alors que la famille attend impatiemment le procès de son héritage, le rockeur a vendu 2,7 millions de disques depuis son décès, des ventes portées par le succès de son dernier album. Il s’agit selon le média des compilations et les disques de concerts qui se vendent particulièrement bien, du dernier album du rockeur qui s’est écoulé à 1,7 million d’exemplaires, soit la 5ème meilleure vente d’album au monde. En somme Johnny Hallyday a vendu 2,7 millions de disques depuis sa mort, dont 1 million pour son catalogue de titres anciens.

Dans la foulée, Universal aurait aussi écoulé 100.000 exemplaires de la compilation de L’album de sa vie, et plus de 100.000 disques de concerts, comme Concert de sa vie (42.000 exemplaires) ou encore le concert du Stade de France en 1998, vendu à plus de 60.000 exemplaires. Aussi, les 44 albums du Taulier, réédités en CD et vinyle, se seraient vendus jusqu’à 132.000 exemplaires. A en croire, le magazine Gala, Warner de son côté aurait vendu 200.000 disques, tous formats confondus.

Que Gagne Laura Smet et David Hallyday?

Laeticia Hallyday perçoit ses parts de ventes de disques, pour elle et ses deux filles, Jade et Joy, depuis le 18 décembre 2018, date à laquelle la justice française a gelé 37,5% des royalties, soit la part qui pourrait revenir à Laura Smet et David Hallyday. Mais, la question est de savoir ce qui leur revient. La réponse sera connue en France d’abord, le 22 mars, puis aux États-Unis, sept jour plus tard lors des procès de l’héritage.

Selon certaines indiscrétions, Laeticia voudrait bien lancer une possibilité de négociation avec les enfants de Johnny, même si elle y avait brutalement renoncé en décembre 2018.