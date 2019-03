Johnny Hallyday: mise aux enchères, sa Porsche 928 S4 GT toujours sans preneur

La Porsche 928 S4 GT du rockeur Johnny Hallyday n’a pas trouvé preneur aux enchères.

Estimée entre 90.000 et 110.000 euros et proposée avec son carnet original de maintenance, attestant de son premier propriétaire, la Porsche 928 S4 GT de Johnny Hallyday semble trop chère pour les enchères. Selon la maison de ventes Aguttes, cette Porsche 928 S4 GT de 1991 ayant appartenu à Johnny Hallyday dans les années 1990, et proposée à la vente dimanche à Paris, n’a pas trouvé preneur. L’engin qui est équipé d’un moteur V8 de 330 chevaux a été acheté neuf par Johnny Hallyday en 1991, avant de changer plusieurs fois de mains plusieurs fois. D’après 20 minutes, l’année dernière, une Ferrari 512 TR rouge avec 428 cv sous le capot, ayant appartenu aussi dans les années 1990 à Johnny, avait été adjugée 240.000 euros (avec frais), deux fois son estimation.

A en croire la maison Aguttes citée par 20 minutes, au cours de la même vente d’automobiles de collection, dimanche à Paris, une traction Citroën Victoria de 1939, avec un moteur d’origine de 15cv et 6 cylindres, parmi les icônes de l’automobile, a été vendue près de 135.000 euros (avec frais), plus de deux fois l’estimation, un record du monde pour cette marque française et cette catégorie. A l’occasion, cinq véhicules customisés en « voitures jouets » par Uber, ont été adjugés près de 25.000 euros, au profit de la Fondation des apprentis d’Auteuil.