Johnny Depp était battu par Amber Heard et il le prouve en photos

Entre Johnny Depp et Amber Heard, c’est la guerre. Les deux ex ne se supportent plus et l’acteur a décidé de porter plainte pour violences conjugales.

Johnny Depp vient de fournir à la presse des photos qui prouvent que c’est lui qui était battu par Amber Heard. La police américaine prend l’affaire très au sérieux. Pour rappel, Amber Heard avait obtenu gain de cause durant leur divorce. Mais dorénavant c’est son ex qui l’assigne en justice. Et ce pour diffamation et pour… violences conjugales !

C’est en mai 2016 qu’elle demande le divorce après seulement un an de mariage. Ils étaient en couple depuis 2012. L’actrice racontait que Johnny Depp était ultra-violent. Elle était arrivée plusieurs fois au tribunal avec des bleus.

Contre toute attente, c’est maintenant l’acteur qui porte plainte et décrit Amber comme bipolaire, toxique et violente. The Mirror révélait qu’elle avait même déféqué sur leur lit. Il a publié une photo de son visage à The Blast. On le voit une ecchymose au visage. La photo date d’avril 2016.

Leur vigile a expliqué : « Lorsque je suis arrivé à la résidence, Amber m’avait expliqué qu’elle avait jeté le téléphone de Johnny et le portefeuille dans lequel il se trouvait par-dessus le balcon, la veille. »