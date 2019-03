JIF-2019: les femmes appelées à la création d’un monde meilleur

La Journée internationale des femmes, célébrée tous les ans le 8 mars, aura pour thème cette année « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Elle permettra aux femmes d’opiner sur la création d’un monde meilleur axé sur l’équité et le changement.

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes (Jif) qui trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote a toujours été une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Les femmes, vont se réunir pour opiner sur le thème: « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement », afin de tracer des pistes de solutions qui concourent à l’amélioration du monde, le changement et l’égalité.

« En cette Journée internationale des femmes, veillons à ce que les femmes et les filles puissent concevoir des politiques, des services et des infrastructures ayant un effet sur notre vie. Et apportons notre soutien aux femmes et aux filles qui suppriment les obstacles à la création d’un monde meilleur pour toutes et pour tous. » — António Guterres, Secrétaire général de l’ONU.

La thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants : les systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures durables.

Le 8 mars aux couleurs béninoises

Le gouvernement de Patrice Talon a tenu sa séance hebdomadaire du conseil des ministres ce mercredi 06 mars 2019. A l’issue de cette réunion tenue sous la houlette du chef de l’Etat, le Conseil a autorisé la célébration à Bohicon, le 8 mars 2019, de la 24ième édition de la journée internationale de la femme. La gente féminine béninoise, va donc se réunir dans la ville historique Bohicon, pour faire un bilan annuel et lancer de nouveaux défis. Pour la circonstance, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.