JIF 2019-Bonou: Julien Afohounha invite les femmes « à défendre leur cause »

A l’instar des autres communes du Bénin, la Journée Internationale de la Femme édition 2019 a reçu un cachet spécial dans la commune de Bonou. Le maire Julien Afohounha entouré de ses collègues conseillers communaux a célébré les femmes de sa commune.

L’occasion a été propice pour la première autorité de la commune de Bonou d’expliquer aux femmes de sa commune le sens que revêt la Journée Internationale de la Femme. Il s’agit pour Julien Afohounha, maire de la commune de Bonou de mettre les femmes devant leur responsabilité pour la défense de leurs droits civiques.

Julien Afohounha, après avoir rappelé aux femmes présentes les différents efforts déployés par le gouvernement pour l’indépendance de la femme béninoise, a présenté la situation plus ou moins reluisante des femmes dans le monde en général et surtout au Bénin. « La situation des femmes dans le monde et au Bénin en particulier ; reste malgré les efforts consentis, une actualité brûlante, car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas une réalité, il faudra continuer à y travailler au nom de l’équilibre et du progrès social » a laissé entendre le maire de Bonou devant des femmes venues des cinq arrondissements que compte la commune de Bonou.

Le maire de la commune de Bonou, n’a pas manqué malgré tout de féliciter les femmes pour « les acquis de leur lutte pour la défense des droits équitables, de meilleures conditions de vie et de travail ayant apporté des changements positifs dans le quotidien de chaque femme à l’échelle internationale et même au Bénin ».

Conscient de la détermination des femmes de sa commune pour leur liberté, le maire Julien Afohounha a réitéré a ses invitées la disponibilité de tout le conseil communal à mener des démarches visant à assister les femmes dans la mise en œuvre des acquis leur permettant une réelle accélération de leur autonomie. Pour le maire, c’est par ce moyen que les femmes pourront réellement s’affirmer et participer aux instances de décision.

Les femmes de la commune de Bonou présentes à la célébration de l’édition 2019 de la Journée Internationale de la Femme, n’ont pas aussi manqué de rappeler à l’autorité communale et à tous ses collègues conseillers, leur disponibilité à l’accompagner pour le bien-être de tous les enfants de la commune.