Jennifer Lopez fiancée: nouvelles photos de la demande en mariage

La demande en mariage d’Alex Rodriguez à Jennifer Lopez sur une plage paradisiaque a été immortalisée par un photographe. La chanteuse et future mariée a montré quelques uns de ses clichés sur son compte Instagram mardi 13 mars.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez passent au-dessus des rumeurs. Alors qu’un joueur de baseball affirme que le sportif a trompé Jennifer Lopez, le couple, lui, ne descend pas de son petit nuage. Dimanche 10 mars, les deux tourtereaux ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils étaient fiancés. Mardi, ils ont dévoilé des photos de cette demande en mariage idyllique sur une plage des Bahamas au coucher de soleil, le 9 mars dernier. On y voit notamment l’ancien des Yankees de New York vêtu d’un pantalon blanc et d’un pull gris s’agenouiller devant sa belle sur le sable et lui mettre la bague de fiançailles à l’annulaire. Selon «People», le bijou serait estimé à 5 millions de dollars. Sur l’un des autres clichés, Jennifer Lopez, qui était habillée d’une longue robe blanche bohème et de sandales, embrasse tendrement son futur mari.

La chanteuse de 49 ans et Alex Rodriguez forment un couple très fusionnel depuis février 2017. Ils partagent régulièrement des photos de leur bonheur avec leur famille recomposée. Le sportif à la retraite est père de deux filles, Natasha (14 ans) et Ella (10), nées d’un premier mariage et Jennifer Lopez est elle mère des jumeaux Max et Emme (11 ans) dont le père est son troisième mari Marc Anthony.

Alex Rodriguez avait fait part de sa «joie» à l’idée d’épouser sa compagne dans une story Instagram. «Il n’y a pas grand chose à dire, seulement des sentiments. Reconnaissance. Excitation. Et juste…de la joie, a-t-il écrit avant de remercier leur entourage. Je sais qu’il nous reste encore beaucoup de travail pour continuer de construire une famille et un futur ensemble dont nous pouvons être fiers, et nous ne pourrions pas y arriver sans vous. Nous sommes si reconnaissants pour tous vos messages d’amour et de félicitations.»