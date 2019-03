Jennifer Lopez fiancée à Alex Rodriguez: l’incroyable prix de sa bague de fiançailles

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont fiancés ce week-end, l’ancien joueur de baseball postant sur Instagram une photo de leurs deux mains, dont celle de sa future femme arborant l’anneau qu’il lui a offert. En légende, il a simplement écrit: «elle a dit oui». Pour montrer à sa compagne combien il l’aime, l’ancien sportif n’a pas regardé à la dépense pour choisir sa bague de fiançailles.

D’après Kathryn Money, vice-présidente stratégie et marchandisage de la marque de bijoux Brilliant Earth, l’anneau vaudrait plus d’un million de dollars. «L’incroyable bague de fiançailles de J-Lo offerte par A-Rod est, semble-t-il, sertie d’un diamant de taille émeraude de 12-15 carats sur un anneau classique en or blanc ou platine. L’élégance simple du design de la bague permet à la sublime pierre d’en être le centre d’intérêt», a-t-elle expliqué à Entertainment Tonight.

L’experte précise que le montant exact du bijou dépend de la qualité, des caractéristiques spécifiques de la pierre, raison pour laquelle le montant pourrait largement dépasser le million de dollars. Elle ajoute que la popularité des pierres «taillées de façon non conventionnelle», c’est-à-dire autre que rond, a augmenté ces dernières années. Jennifer Lawrence, Katherine Schwarzenegger ou encore Lea Michele ont toutes reçues des bagues de fiançailles serties d’une pierre taillée dans une autre forme que ronde. Andrew Brown, président de WP Diamonds, a également estimé le caillou à plus d’un million de dollars. «Il semble que ce soit une émeraude taillée de 10 carats environ, une pierre de très bonne qualité, que ce soit au niveau de la couleur que de la clarté», a-t-il confié à E! News.

L’interprète de Jenny from the Block et Alex Rodriguez sont en couple depuis deux ans. Il s’agira du quatrième mariage pour Jennifer Lopez, qui a été mariée à Ojani Noa, Cris Jeff et Marc Anthony – et de ses cinquièmes fiançailles, puisqu’elle avait rompu avec Ben Affleck peu avant leurs noces