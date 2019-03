Jenifer bouleversée: la chanteuse craque en plein concert

Le 8 mars dernier, Jenifer a lancé sa nouvelle tournée à Ajaccio, en Corse. Alors qu’elle a interprété « Encore et encore », une chanson dédiée à son oncle Jean-Luc Codaccioni, la chanteuse n’a pas pu cacher son émotion.

La douleur est toujours vive. Le 5 décembre 2017, alors qu’il s’apprêtait à regagner sa cellule après une permission, Jean-Luc Codaccioni était grièvement blessé au cours d’un règlement de compte sanglant devant l’aéroport de Bastia. Transporté à l’hôpital en état d’urgence absolue, l’homme de 54 ans est finalement décédé le 12 décembre suivant. Une tragique disparition pour Jenifer, qui expliquait en octobre dernier sur le plateau de Quotidien, avoir « perdu l’une des personnes les plus chères à [son] coeur ».

C’est donc tout naturellement que la chanteuse lui a rendu un hommage vibrant à travers la chanson Encore et encore, publiée sur son dernier album, Nouvelle Page. Un titre qu’elle a également interprété sur scène avec beaucoup d’émotion lors de sa nouvelle tournée, lancée à Ajaccio le 8 mars dernier. Nos confrères de Paris Match rapportent en effet que Jenifer a chanté Encore et encore « les yeux fermés, la main sur le ventre, allant chercher au plus profond d’elle-même sa douleur et ses peines pour mieux la transcender. » Une interprétation qui a valu quelques larmes de la chanteuse après sa performance.

A propos de Encore et encore, Jenifer avait expliqué sur le plateau de Quotidien que cette chanson avait été pour elle comme un « exutoire » afin d’exprimer sa peine après la disparition de Jean-Luc Codaccioni. Émue d’évoquer son oncle, l’ex-candidate de la Star Academy avait précisé avoir choisi cette chanson pour tout ceux qui ont perdu un être cher : « Les paroles m’ont beaucoup touchées et je me suis dis qu’elles pouvaient éventuellement parler à des gens, qui ont perdu quelqu’un », confiait-elle.